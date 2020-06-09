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09 июня 2020, вторник, 11:44 251
Силовые структуры 2020-06-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Холодницкого

Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Холодницкого

Кира Молчанова
ГПУ, Назар Холодницкий, САП, Холодницкий, Ирина Венедиктова, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение", - сказала она.

 Дисциплинарная жалоба в отношении Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова не проводила никаких встреч со своим заместителем - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким после того, как заявила о неэффективности работы САП.

Ранее Венедиктова обвинила САП в неэффективности и попросила продемонстрировать судебные приговоры в отношении топ-чиновников.

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за апрель составила 241 517 гривен.

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