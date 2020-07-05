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05 июля 2020, воскресенье, 18:48 288
Транспорт 2020-07-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Ryanair пообещал вернуть деньги за билеты до конца июля

Ryanair пообещал вернуть деньги за билеты до конца июля

Надежда Комендантова
Авиакомпании, Ryanair, Лоукостер, Возврат билетов
Самолет. Фото: ryanair.com
Самолет. Фото: ryanair.com

Авиакомпания Ryanair, которая в конце июня возобновила полеты в Украину, заявила о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным из-за пандемии рейсов до конца июля.

Об этом сообщает avianews.

По данным Ryanair, к концу июня его сотрудники обработали все возвраты за март и 50% за апрель.

К 15 июля лоу-кост рассчитывает закрыть все заявки за апрель, а к концу месяца обработать заявки за май и большинство обращений за июнь.

Под обработкой заявки в авиакомпании понимают возврат денежных средств, выпуск ваучеров на покупку новых билетов или перенос вылета на другую дату.

В Ryanair также заявили о сложностях с обработкой возвратов билетов, оформленных через агентства из-за того, что они используют ненастоящие адреса электронной почты и виртуальные карты. В результате авиакомпания не может связаться напрямую с клиентами.

Как сообщали Українські Новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Кроме того, в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы, а также запретили очереди в туалеты во время полета.

Тем временем, МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу. 

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