В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 21 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 132 человека до 7 166. Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он. Отмечается, что заболели 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет. В том числе заболели 4 медика. В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 20 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано за прошлые сутки в Дарницком районе - 35, Соломенском - 17, Днепровском -16 случаев. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолел 2 521 киевлянин. Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус. Также Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина.