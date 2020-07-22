В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 21 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 132 человека до 7 166.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Отмечается, что заболели 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

В том числе заболели 4 медика.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 20 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано за прошлые сутки в Дарницком районе - 35, Соломенском - 17, Днепровском -16 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек.

Всего коронавирус преодолел 2 521 киевлянин.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина.