подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июля 2020, среда, 11:05 25
Общество 2020-07-22T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом

В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 21 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 132 человека до 7 166.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. Сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Отмечается, что заболели 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

В том числе заболели 4 медика.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 20 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано за прошлые сутки в Дарницком районе - 35, Соломенском - 17, Днепровском -16 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек.

Всего коронавирус преодолел 2 521 киевлянин.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус. 

Также Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. 

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличив...
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ...
Свободная от коронавируса Черногория заявила о нов...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий...
Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников
Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается, а смертность начала падать
Новости
В Харькове задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Фото: Нацполиция
У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы 11:14
В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом 11:05
Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии 11:03
Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения, - Левочкин 10:59
Минфин разместил ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и $171 млн 10:40
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Газ в Европе продолжает дешеветь вторую неделю подряд 11:30
От 70 до 40 гривен за килограмм. Как менялись цены на черешню в июле 13:10
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
больше новостей
Задержанный в Луцке террорист несколько минут ждал арест. В сети появилось видео
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok