підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 17:08 10
Кабмін 2020-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Чернишов в червні заробив на 13,5 тисяч гривень менше, ніж держсекретар міністерства

Чернишов в червні заробив на 13,5 тисяч гривень менше, ніж держсекретар міністерства

Ирина Николенко
Зарплата міністра, Міністерство розвитку громад і територійї, Олексій Чернишов
Олексій Чернишов. Фото: Мінрегіон
Олексій Чернишов. Фото: Мінрегіон

За червень заробітна плата міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова становила 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 60,8 тис. гривень, його заступників – від 16 тис. до 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Чернишова становив 56 100 гривень, однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднята 8 870 гривень.

В результаті, сума коштів, нарахована Чернишову за червень, становила 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Василя Лозинського склала 47 230 гривень, заступників В'ячеслава Негоди - 47 230 гривень, Ігоря Корхового (призначено на 17 червня) - 16 530 гривень, Анни Коваленко - 47 230 гривень, Наталії Хоцянівської - 47 230 гривень, держсекретаря Олега Войтовича (звільнений 19 червня) - 60 880 гривень.

Зарплата в Міністерства розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата в Міністерстві розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата Олексія Чернишова за червень. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата Олексія Чернишова за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата за червень в Міністерстві розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата за червень в Міністерстві розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у березні міністр Олексій Чернишов заробив менше за всіх своїх заступників і держсекретаря, його зарплата становила – 35,7 тис. гривень.

В березні Верховна Рада призначила Олексія Чернишова міністром розвитку громад і територій, який займає посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Більше новин про: Зарплата міністра Міністерство розвитку громад і територійї Олексій Чернишов

Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли
Новини
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли 17:58
Рада хоче знизити вік молоді до 29 років: молодим людям нададуть довгострокові кредити і робочі місця 17:47
Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Деркач прийшов у Раду у футболці "Конец грантоедскому беспределу" 17:39
В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні 17:16
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok