Чернишов в червні заробив на 13,5 тисяч гривень менше, ніж держсекретар міністерства

За червень заробітна плата міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова становила 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 60,8 тис. гривень, його заступників – від 16 тис. до 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Чернишова становив 56 100 гривень, однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднята 8 870 гривень.

В результаті, сума коштів, нарахована Чернишову за червень, становила 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Василя Лозинського склала 47 230 гривень, заступників В'ячеслава Негоди - 47 230 гривень, Ігоря Корхового (призначено на 17 червня) - 16 530 гривень, Анни Коваленко - 47 230 гривень, Наталії Хоцянівської - 47 230 гривень, держсекретаря Олега Войтовича (звільнений 19 червня) - 60 880 гривень.

Зарплата в Міністерстві розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата Олексія Чернишова за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата за червень в Міністерстві розвитку громад і територій. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у березні міністр Олексій Чернишов заробив менше за всіх своїх заступників і держсекретаря, його зарплата становила – 35,7 тис. гривень.

В березні Верховна Рада призначила Олексія Чернишова міністром розвитку громад і територій, який займає посаду голови Київської обласної державної адміністрації.