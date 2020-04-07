В марте министр Чернышов заработал меньше всех своих заместителей и госсекретаря

Заработная плата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова за март (назначен 12 марта) составила 35,7 тыс. гривен, его заместителей - от 40,7 тыс. до 81,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 83,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Чернышову за период с 12 по 31 марта, составила 35 773 гривны, из них должностной оклад - 35 773 гривны, надбавок министру не выплачивалось.

Сумма удержанных налогов составила 6 975 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Чернышовым, составила 28 797 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Дмитрия Живицкого за 2 дня марта (уволен 2 марта) составила 40 711 гривен (в частности, должностной оклад - 681 гривну, компенсация отпуска - 26 751 гривну, больничный - 12 564 гривны), заместителей Вячеслава Негоды - 50 394 гривны, Валентины Москаленко - 81 626 гривен и госсекретаря Олега Войтовича - 83 772 гривен.

Ответ на запроc "Українських Новин".

Ответ на запроc.

Ответ на запроc "Українських Новин" по зарплатам.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром развития общин и территорий Алексея Чернышова, который занимает должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Также Чернышов задекларировал около 500 тысяч гривен дохода за 2019 год.