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  • Новым министром развития общин стал Алексей Чернышов: что о нем известно
04 марта 2020, среда, 22:38 229
Экономика 2020-03-04T22:38:29+02:00
Українські Новини
Новым министром развития общин стал Алексей Чернышов: что о нем известно

Новым министром развития общин стал Алексей Чернышов: что о нем известно

Ольга Фандорина
Верховная Рада, КОДА, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Алексей Чернышов. Фото: КОДА
Алексей Чернышов. Фото: КОДА

Верховная Рада назначила министром развития общин и территорий Алексея Чернышова, который занимает должность председателя Киевской областной государственной администрации и задекларировал около 500 тыс. гривен дохода.

За принятие соответствующего решения проголосовало 277 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Чернышов был назначен председателем Киевской обладминистрации в октябре 2019 года.

До этого он занимался бизнесом.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, деятельность которой была сфокусирована на развитии масштабных проектов коммерческой недвижимости, а также привлечение иностранных инвестиций в Украину и стабилизация инвестиционного климата в стране.

В 2014 году он основал инвестиционную компанию VI2 Partners, основные направления деятельности которой - прямые инвестиции, формирование и управление портфелем активов, инвестиционный банкинг - слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация задолженности.

В 2017 году компания приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет".

В ноябре 2017 года Чернышов стал председателем наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости (URE Club).

Окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия" и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

На должность премьер-министра парламент назначил Дениса Шмыгаля, который в правительстве Гончарука с 4 февраля занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

Ранее Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова.

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