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  • Врио председателя Госрезерва Барабаш задекларировал 880 тыс. гривен дохода и 174 тыс. гривен наличными в 2019
21 июля 2020, вторник, 16:22 854
Финансы 2020-07-21T17:00:01+03:00
Українські Новини
Врио председателя Госрезерва Барабаш задекларировал 880 тыс. гривен дохода и 174 тыс. гривен наличными в 2019

Врио председателя Госрезерва Барабаш задекларировал 880 тыс. гривен дохода и 174 тыс. гривен наличными в 2019

Ирина Николенко
электронные декларации, Госрезерв, Декларация о доходах, Никита Барабаш
Врио председателя Госрезерва Никита Барабаш. Фото: Facebook/ Никита Барабаш
Врио председателя Госрезерва Никита Барабаш. Фото: Facebook/ Никита Барабаш

Временно исполняющий обязанности председателя Государственного агентства резерва Никита Барабаш задекларировал 880 тыс. гривен дохода и 174 тыс. гривен наличными в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, доходы Барабаша в 2019 году составила заработная плата в Министерстве юстиции 725,24 тыс. гривен, страховые выплаты 10,4 тыс. гривен, зарплата в Госрезерве 11,2 тыс. гривен, кредит Приватбанка 131,7 тыс. гривен, подарок в неденежной форме 950 гривен.

Также в его собственности находится квартира площадью 95,5 кв. м в Киеве, при этом он имеет право пользования квартирой гражданина Украины Антона Барабаша площадью 251,9 кв. м в Камянском Днепропетровской области.

Кроме того, Барабаш владеет машиной Mazda 6 2013 года выпуска, 751 гривной на счету в Приватбанке и 174 тыс. гривен наличными.

Его жена Александра Клевацкая имеет 8 тыс. долларов наличными и 6 306 гривен на счету в Приватбанке.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор международного аэропорта "Львов" Татьяна Романовская в 2019 году задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и 25 тыс. долларов наличными.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году.

Также Вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в 2019 задекларировал 7,25 тыс. гривен дохода, 50 тыс. долларов наличных и акции в 6 компаниях.

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