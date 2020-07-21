Гендиректор аэропорта "Львов" Романовская задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты в 2019

Генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого Татьяна Романовская задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и 25 тыс. долларов наличными в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, единственным источником дохода Романовской в прошлом году была зарплата в размере 1,03 млн гривен.

Также она владеет дачным домом площадью 26,5 кв. м и 2 земельными участками площадью 815 и 260 кв. м в Липниках Львовской области, гаражом и 75% квартиры площадью 82,7 кв. м во Львове.

Кроме того, Романовская задекларировала автомобиль Opel Astra 2007 года выпуска, 25 тыс. долларов и 210 тыс. гривен наличными.

Как сообщали Українськi Новини, глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий жене земельный участок в Феодосии (Крым).

Вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в 2019 задекларировал 7,25 тыс. гривен дохода, 50 тыс. долларов наличных и акции в 6 компаниях.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко задекларировал 3 млн гривен дохода, покупку автомобиля за 2,8 млн гривен и еще 0,4 млн гривен расходов на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.