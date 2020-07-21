подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 15:38 662
Финансы 2020-07-21T17:30:03+03:00
Українські Новини
Гендиректор аэропорта "Львов" Романовская задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты в 2019

Гендиректор аэропорта "Львов" Романовская задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты в 2019

Ирина Николенко
электронные декларации, Декларации о доходах, Львовский аэропорт, Татьяна Романовская
Татьяна Романовская. Фото: mind.ua
Татьяна Романовская. Фото: mind.ua

Генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого Татьяна Романовская задекларировала 86 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и 25 тыс. долларов наличными в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, единственным источником дохода Романовской в прошлом году была зарплата в размере 1,03 млн гривен.

Также она владеет дачным домом площадью 26,5 кв. м и 2 земельными участками площадью 815 и 260 кв. м в Липниках Львовской области, гаражом и 75% квартиры площадью 82,7 кв. м во Львове.

Кроме того, Романовская задекларировала автомобиль Opel Astra 2007 года выпуска, 25 тыс. долларов и 210 тыс. гривен наличными.

Как сообщали Українськi Новини, глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий жене земельный участок в Феодосии (Крым).

Вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в 2019 задекларировал 7,25 тыс. гривен дохода, 50 тыс. долларов наличных и акции в 6 компаниях.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко задекларировал 3 млн гривен дохода, покупку автомобиля за 2,8 млн гривен и еще 0,4 млн гривен расходов на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Больше новостей о: электронные декларации Декларации о доходах Львовский аэропорт Татьяна Романовская

Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали
Новости
В Украине более чем вполовину выросло количество миллионеров: сколько их в стране 17:16
Чернышов в июне заработал на 13,5 тысяч гривен меньше, чем госсекретарь министерства 17:08 Документ
ВОЗ назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса 17:00
СБУ за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру 16:39
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
На 3 депутатов под Радой напал сторонник Порошенко Александр Погребинский, – СМИ 16:28
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok