Вице-премьер Уруский за 2019 год заработал чуть больше 7 тысяч гривен

Вице-премьер-министр - министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский задекларировал 7,25 тыс. гривен дохода, 50 тыс. долларов наличных и акции в 6 компаниях в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, весь доход Уруского в 2019 году составил гонорар от ООО "Авиационно-космические системы и технологии" в размере 7 245 гривен.

Он владеет четвертью квартиры площадью 93,3 кв. м в Киеве, земельным участком площадью 22,3 тыс. кв. м в Новоселках Киевской области и автомобилем Audi A7 2016 года выпуска.

Уруский имеет 50 тыс долларов наличных средств.

Кроме того, он является собственником 48% капитала ООО "Авиационно-космические системы и технологии", 25% - ООО "Эковей Технолоджи", 33% - "Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД", 25% - "Юнайтед Гудс Энд Фудс", 3% - научно-исследовательского и технологического центра "Ротор" и 33% - Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).

Его жена Александра Уруская задекларировала 151 979 гривен зарплаты в 2019 году.

Она владеет четвертью той же квартиры, что и муж, а также 3 земучастками площадью 2,3 тыс., 2,47 тыс. и 1,5 тыс. кв. м и жилым домом площадью 505 кв. м в Мостище Киевской области.

Уруская имеет автомобиль Peugeot 2008 (2014 года выпуска).

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Верховная Рада назначила вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Уруского.

С января по август 2015 года Уруский возглавлял Госкосмос.

В апреле 2020 года он был назначен директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Ранее "Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ.

Кабмин предложил на должность вице-премьера по промышленности экс-председателя Госкосмоса Уруского.