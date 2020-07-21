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21 липня 2020, вівторок, 14:36 8
Економіка 2020-07-21T14:52:34+03:00
Українські Новини
Рада знизила "зелений тариф"

Рада знизила "зелений тариф"

Григорий Яковенко
Верховна Рада, Верховна Рада України, Зелений тариф, законопроєкт

Верховна Рада знизила "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) — на 7,5%.

За ухвалення законопроєкту № 3658 за основу і в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, Рада знизила розмір "зелених тарифів" з 1 липня 2020 для об'єктів, введених в експлуатацію до липня 2015 до 31 грудня 2019: для СЕС потужністю більш ніж 1 МВт — на 15%, для СЕС менш ніж 1 МВт — на 10% і для ВЕС — на 7,5%.

Також парламент знизив "зелені тарифи" з 1 липня 2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року, на 2,5%, а також встановив граничний розмір "зеленого тарифу" для об'єктів відновлюваної енергетики (ВДЕ), введених в експлуатацію до 30 червня 2015, що дозволить зменшити розмір "зелених тарифів" для таких об'єктів до 52%.

Крім того, парламент обмежив терміни введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого тарифу" шляхом зменшення з 1 серпня 2020 розмірів "зеленого тарифу" для таких об'єктів на 50%.

Також Рада ввела з 2022 повну відповідальність (у 2021 році — 50% відповідальності) за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників електроенергії з ВДЕ, що створить для таких суб'єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електроенергії і буде сприяти розвитку сектору балансуючих потужностей.

При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становить для ВЕС 10%, для СЕС - 5%.

Також парламент визначив оператором системи передачі електроенергії національну енергетичну компанію "Укренерго" відповідальною за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електроенергії в результаті виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження, у відповідності з методикою, затвердженою Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також за надання державних гарантій щодо незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього закону, для виробників електроенергії за "зеленим тарифом".

При цьому були вдосконалені процедури організації та проведення "зелених аукціонів".

Зокрема, передбачається: забезпечення можливості участі в аукціонах СЕС, які розміщуються на дахах/фасадах будівель та капітальних споруд; надання можливості проведення аукціонів для СЕС, розміщених на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд (у тому числі споруд державної та комунальної власності), за аналогією з механізмом проведення аукціонів щодо земельних ділянок; визначення Кабміну відповідальним за встановлення щорічного графіка проведення аукціонів.

Також Рада визначила максимальний розмір цінової пропозиції на аукціоні в залежності від виду ВДЕ та року введення в експлуатацію енергооб'єкта; надала можливість проведення аукціонів з окремих видів альтернативних джерел енергії та аукціонів для інших (крім СЕС і ВЕС) виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії; знизила мінімальний обов'язковий розподіл частки квоти за технологіями з 15% до 10%.

Як повідомляли Українські Новини, "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) в Україні був у 2,5-3 рази вище, ніж у Німеччині.

Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що через ретроспективний перегляду "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків.

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