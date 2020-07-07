Выплаты по зеленому тарифу в Украине в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что в 2017-2019 годах "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) в Украине был в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В мире размер "зеленого тарифа" - это производное от стоимости технологий (чем дороже инвестиция - тем выше тариф нужен, чтобы она окупилась). Также учитываются риски страны, в частности это предусматривается в процентных ставках по кредитам (стоимости финансирования). Стоимость технологий примерно одинакова для всех стран мира - привезти солнечные панели из Китая в Украину или Германию стоит примерно одинаково. А вот риски в разных странах несколько разные, поэтому определенные премии к "зеленым тарифам" являются обоснованными", - написал Герус.

Он подчеркнул, что в 2012 году "зеленый тариф" для СЭС в Украине был на 48% выше, чем в Германии, в 2013 году - на 68%, в 2014 году - на 96%, в 2015 году - на 161%, в 2016 году - на 122%, в 2017 году - на 164%, в 2018 году - на 234%, в 2019 году - на 150% и в 2020 году - на 109%.

"В последние годы разница между украинскими промышленными "солнечными" тарифами и немецкими значительно росла, достигнув своего пика в 2017-2019 годах. Для СЭС, запущенных в эти годы в Украине, тариф устанавливался в 2,5-3 раза выше, чем для аналогичных СЭС в Германии", - подчеркнул Герус.

"В Украине же парламент "не замечал" удешевления технолологий и "забывал" пропорционально снижать тарифы. Хотя, по моему мнению, справедливой и обоснованной является ситуация, когда по всем годам в Украине есть стабильная фиксированная премия свыше немецкого "зеленого тарифа". Например, у нас тариф всегда выше на 70%, это включает все риски, и платежи происходят вовремя. Но разница в 150% -200% - это много", - отметил он.

Кроме того, Герус уточнил, что в период с 2017 по 2019 год, период окупаемости СЭС в некоторых регионах составлял 3-4 года, тогда как в Германии - 9-12 лет, и в тот период "зеленый тариф" был завышен.

"Больше всего на этом зарабатывали олигархи, которые имели влияние на украинский парламент, где блокировали изменение "зеленого тарифа" или переход на конкурентные аукционы. Возглавила этот процесс компания самого богатого украинского олигарха, которая на профицитном юге, неподалеку Запорожской АЭС, построила гигантские СЭС по 200-250 МВт", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.