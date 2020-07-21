Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция

Подозреваемый в захвате 20 пассажиров автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении.

Об этом говорится в сообщении департамента уголовного розыска Национальной полиции в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - сказано в нем.

При этом не уточняется, когда именно он проходил такое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.