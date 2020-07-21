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21 июля 2020, вторник, 13:42 681
Силовые структуры 2020-07-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция

Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция

Анна Рудык
Захват, Заложники, захват заложников, захват автобуса, захват заложников в Луцке
В Луцке перекрыли центр города. Фото: Волинські Новини
В Луцке перекрыли центр города. Фото: Волинські Новини

Подозреваемый в захвате 20 пассажиров автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении.

Об этом говорится в сообщении департамента уголовного розыска Национальной полиции в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - сказано в нем.

При этом не уточняется, когда именно он проходил такое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

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Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция
Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры
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