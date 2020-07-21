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21 липня 2020, вівторок, 13:42 20
Силові структури 2020-07-21T15:00:03+03:00
Українські Новини
Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, — поліція

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, — поліція

Анна Рудык
Заручники, взяття заручників, Захоплення заручників, Поліція, Луцьк, психіатрична допомога, захоплення заручників у Луцьку, Максим Плохий
У Луцьку перекрили центр міста. Фото: Волинські Новини
У Луцьку перекрили центр міста. Фото: Волинські Новини

Підозрюваний в захопленні 20 пасажирів автобуса у Луцьку перебував на психіатричному лікуванні.

Про це cказано в повідомленні департаменту карного розшуку Національної поліції в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Отримана інформація, що терорист перебував на психіатричному лікуванні", — сказано в ньому.

При цьому не уточнюється, коли саме він проходив таке лікування.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинської області, назвався Максимом Плохим.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу чоловіка, що захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. Наразі на місці працюють усі служби поліції. Згідно ЗМІ, одне вікно автобуса розбите, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.

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