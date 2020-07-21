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21 июля 2020, вторник, 13:30 581
Общество 2020-07-21T13:41:25+03:00
Українські Новини
Киев накрыл мощный ливень с градом и ураганный ветер

Киев накрыл мощный ливень с градом и ураганный ветер

Анна Рудык
Ветер, Штормовое предупреждение, Непогода в Украине, погода в Киеве

Сегодня, 21 июля, в Киеве и Киевской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в Киеве ожидается гроза и местами шквалы до 18 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 21 июля, гроза, местами шквалы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В обед на Киев пришла непогода, которая началась с сильных порывов ветра. Затем все небо затянуло тучами и обрушился мощный ливень.

Ливень обрушился на Киев 21 июляЛивень обрушился на Киев 21 июля

Как сообщали Українські Новини, вчера Укргидрометцентр прогнозировал 21 июля в Киеве переменную облачность ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температуру воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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