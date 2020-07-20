Дожди с грозами, а местами 33-градусная жара. Прогноз погоды на 21 июля

21 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

20 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Тем временем, по прогнозу на август в Украину придет аномальный зной и засуха.