В столичном кафе прогремел взрыв

После того, как студента, пострадавшего от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали, в столице прогремел еще один взрыв - в кафе в Деснянском районе Киева, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини. В 15:40 по спецлинии "102" поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал. Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Взрыв в кафе в Деснянском районе Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.