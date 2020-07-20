подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июля 2020, понедельник, 20:00 61
Происшествия 2020-07-20T20:30:01+03:00
Українські Новини
В столичном кафе прогремел взрыв

В столичном кафе прогремел взрыв

Надежда Комендантова
Взрыв, Нацполиция, Взрыв в Киеве, взрыв в кафе
Взрыв в кафе.
Взрыв в кафе.

После того, как студента, пострадавшего от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали, в столице прогремел еще один взрыв - в кафе в Деснянском районе Киева, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

В 15:40 по спецлинии "102" поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Взрыв в кафе в Деснянском районеВзрыв в кафе в Деснянском районе

Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.

Больше новостей о: Взрыв Нацполиция Взрыв в Киеве взрыв в кафе

Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ
Боевики применили артиллерию на Донбассе: погиб воин ВСУ
Новости
Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга. Фото: rbc.ua
Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину 20:30
Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях 20:27
Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля: график тестирования 20:05
Взрыв в кафе.
В столичном кафе прогремел взрыв 20:00
Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы 19:57
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса умерла 28-летняя роженица
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok