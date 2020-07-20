В столичном кафе прогремел взрыв

После того, как студента, пострадавшего от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали, в столице прогремел еще один взрыв - в кафе в Деснянском районе Киева, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

В 15:40 по спецлинии "102" поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Взрыв в кафе в Деснянском районе

Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.