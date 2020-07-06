В Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб. Два человека пострадали

В понедельник, 6 июля, около 5:30 в Луцке на улице Владимирской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульных, в то время, как ранее на трассе Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Волынской области.

Так, по предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Ноівини, в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве заявили, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что в центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП.

Кроме того, под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.