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  • В Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб. Два человека пострадали
06 июля 2020, понедельник, 16:16 548
Происшествия 2020-07-06T16:16:11+03:00
Українські Новини
В Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб. Два человека пострадали

В Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб. Два человека пострадали

Елена Новикова
ДТП, пострадавшие в ДТП, Патрульная полиция, ДТП с полицейскими, ДТП в Луцке
Патрульная полиция. Фото: Facebook/ Патрульна поліція Волинської області
Патрульная полиция. Фото: Facebook/ Патрульна поліція Волинської області

В понедельник, 6 июля, около 5:30 в Луцке на улице Владимирской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульных, в то время, как ранее на трассе Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Волынской области.

Так, по предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Ноівини, в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве заявили, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что  в центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП.

Кроме того, под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.

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