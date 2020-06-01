Пристайко назначат послом Украины в Великобритании, — депутат Кравчук

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет назначен послом Украины в Великобритании.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании", - написала она.

Кравчук сообщила, что данное назначение инициировано трансформациями, которые проходят в Европейском Союзе, а также необходимостью "мощного" посла в Великобритании для налаживания эффективной коммуникации с правительством для обеспечения поддержки в Украине в проведении реформ и защите суверенитета.

Также она заявила, что предполагаемый новый вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина присутствовала в понедельник на заседании фракции "Слуги Народа" во время поддержки ее кандидатуры на соответствующую должность.

Как сообщали Українськi Новини, с апрельской зарплаты Пристайко вычислили 9 тысяч гривен.



Ранее Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции.