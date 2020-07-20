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20 июля 2020, понедельник, 21:20 1132
Экономика 2020-07-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Глава НБУ Шевченко рассказал о колебаниях курса гривны на межбанке

Глава НБУ Шевченко рассказал о колебаниях курса гривны на межбанке

Ольга Фандорина
Курс гривны, Интервенция, Межбанк, Обмен валют
Обменник
Обменник

Национальный банк не видит резких колебаний курса гривны для интервенций на межбанке.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Начнем с курса. Мы не видим никаких размеров курса, для того чтобы НБУ должен был реагировать на такие колебания. В конце дня мы увидели тренд с курсом в сторону укрепления", - сказал Шевченко.

Ранее глава НБУ Шевченко отмечал, что намерен продолжать политику НБУ по снижению процентных ставок.

Также новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Ранее Українськi Новини писали, кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагал назначить главой НБУ вместо Якова Смолия, ушедшего в отставку.

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