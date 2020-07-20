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20 июля 2020, понедельник, 18:30 380
Происшествия 2020-07-20T18:32:08+03:00
Українські Новини
Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой в Днепропетровской области, есть погибшие

Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой в Днепропетровской области, есть погибшие

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП с военными, смертельное ДТП, ДТП с Нацгвардией
ДТП в Днепропетровской области. Фото: vppdr.gp.gov.ua
ДТП в Днепропетровской области. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Череда смертельных ДТП в Украине продолжается, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще троих людей госпитализировали. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

ДТП произошло сегодня утром на участке автодороги "Харьков-Симферополь" на территории Синельниковского района.

"Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

за первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

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