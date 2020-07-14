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14 июля 2020, вторник, 20:55 400
Политика 2020-07-14T22:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине за полгода выросло количество смертельных ДТП

В Украине за полгода выросло количество смертельных ДТП

Ольга Фандорина
ДТП, Статистика, смертельное ДТП, Дорожно-транспортное происшествие
ДТП. Фото: pixabay.com
ДТП. Фото: pixabay.com

За первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает портал Opendatabot.

Общее количество ДТП с пострадавшими возросло на 4,2%.

В список областей с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими попали Днепропетровская область (780), город Киев и Киевская область (715 и 751 соответственно), Харьковская (649) и Одесская (628) области.

Меньше всего аварий с пострадавшими произошло в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования (23971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9331).

Тем временем, Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

13 июля полиция начала расследовать ДТП, повлекшее гибель 4 людей в Киевской области. Тогда возле Конча-Заспы пьяный водитель под наркотиками совершил страшное ДТП: погибли двое взрослых и двое детей.

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