Доллар взлетел до 27,6. Официальный курс валют на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,8698 1 доллар США 27,6011 1 швейцарский франк 29,4365 10 иен 2,5773 10 российских рублей 3,8595 1 евро 31,5908

Как сообщали Українські Новини, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.