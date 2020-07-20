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20 июля 2020, понедельник, 18:00 41
Экономика 2020-07-20T18:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар взлетел до 27,6. Официальный курс валют на вторник

Доллар взлетел до 27,6. Официальный курс валют на вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Валюта, Курс валют, Официальный курс, курс доллара
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,8698
1 доллар США 27,6011
1 швейцарский франк 29,4365
10 иен 2,5773
10 российских рублей 3,8595
1 евро 31,5908

Как сообщали Українські Новини, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

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