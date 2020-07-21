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21 июля 2020, вторник, 05:50 123 Карта
Жизнь 2020-07-21T05:50:01+03:00
Українські Новини
Атмосферный фронт накроет часть Украины: синоптик предупредила, где разгуляется непогода

Атмосферный фронт накроет часть Украины: синоптик предупредила, где разгуляется непогода

Надежда Комендантова
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Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

В то время как синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары, жителей западных областей снова предупреждают об угрозе сильных осадков. Также дожди с грозами пройдут ночью на юге. При этом температура воздуха ожидается высокой, около 30 градусов, местами даже выше.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди с грозами пройдут на юге Украины и немного покапает в Кропивницком и Днепре с районами. Однако уже днем ​​там будет преобладать сухая погода.

"В западных и северных областях в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. Завтра днем ​​восток, юг и большинство центра Украины будет принадлежать сухой воздушной массе. Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха 21 июля будет колебаться в пределах 25-30 градусов, на юге местами достигнет 30-33 градусов. В западных областях будет ниже, 22-27 градусов", – написала Диденко.

В Киеве во вторник ожидается периодически дождь с грозой и порывистый ветер во время грозы. Но осадки будут кратковременными. Температура в столице в течение дня 27-28 градусов.

Синоптик добавила, что в середине недели немного похолодает, но затем снова потеплеет. Сильной жары в ближайшей перспективе не ожидается.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Тем временем, синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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