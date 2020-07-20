Украина идентефицировала тело военного медика, переданное боевиками

Украина идентифицировала переданное на днях боевиками на Донбассе тело. Это погибший медик сержант Николай Илин, гражданин Эстонии, гибель которого подтвердили в МИД Эстонии.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик-сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - указано в сообщении.

Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля.

Погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Командование ООС выражает соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего.

Как сообщали Українські Новини, боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

Тем временем, на Донбассе боевики обстреляли поселок. Уничтожены двое оккупантов.

Также боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник, семь военных ранены.

Сегодня на Донбассе в бою с боевиками ранены четверо украинских военных.