В аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы

Во Франции, где еще на днях люди вышли на митинги из-за сокращения работников, заявили о том, что в ближайшие дни в аэропортах введут тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих из-за гранциы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает RFI.

Как отмечается, все тестирования будут проводитья исключительно при разрешении самих пребывающих. Речь идет об экспресс-тестах, которых ежедневно планируется проводить около двух тысяч.

Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета. Предусмотрен ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, в правительстве не уточнили.

Сообщается, что точной даты запуска такого тестирования еще нет, но власти обещают, что оно начнется в ближайшие дни.

О запуске во Франции производства новых экспресс-тестов EasyCov стало известно в конце мая. Однако в продажу они пока не поступили. Новый тест может проводиться вне специализированных лабораторий на основе анализ слюны, взятой с языка пациента. Получение результата занимает менее часа.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Франции открыли Эйфелеву башню.

Кроме того, с 6 июля заработал музей Лувр.