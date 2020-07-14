В Литве рассказали, как изменится процесс обучения осенью из-за эпидемии коронавируса

В Литве, где Украину внесли в список стран, по приезду из которых необходимо пройти обсервацию, рассказали о том, как планируют изменить процесс обучения в школах и какие нововведения будут на проведение общественных мероприятий. Об этом в интервью Delfi рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Как отмечает премьер-министр, во время начала учебного года в школах в обычном режиме планируют обеспечить начальное и основное обучение.

"Ведется работа, приоритет - контактное обучение в начальных классах и в основной школе. Дети могут сами о себе позаботиться, они лучше умеют работать с технологиями, могут оставаться одни дома, а оставляя дома маленьких детей, мы доводим до проблем и на рынке труда", - сказал Сквернялис.

Премьер отмечает, что ношение масок не является н обязательным ни запрещенным. По словам главы литовского парламента, если ситуация изменится, могут обсудить их обязательное ношение в местах большого скопления людей, например, в общественном транспорте

Также власти раздумывают о том, как осенью будут проводиться мероприятия. Количество участников регламентировать не планируют, однако хотят установить правила ношения масок и перчаток во время мероприятий, возможно, соблюдение дистанции.

Премьер-министр надеется, что осенью снова не придется вводить такой жесткий карантин, который был во время первой волны пандемии.

"Если условия этого потребуют, то все возможно. Но не хочется в это верить. Мы утвердили стратегию, говорим о контроле вспышек, отдельных групп общества", - сказал премьер.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет открыть школы осенью в обычном режиме, несмотря на 3 млн больных коронавирусом.