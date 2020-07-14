подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Литве рассказали, как изменится процесс обучения осенью из-за эпидемии коронавируса
14 июля 2020, вторник, 10:31 485
Мир 2020-07-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Литве рассказали, как изменится процесс обучения осенью из-за эпидемии коронавируса

В Литве рассказали, как изменится процесс обучения осенью из-за эпидемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Литва, Обучение, Обучение в школах, Коронавирус в Литве
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

В Литве, где Украину внесли в список стран, по приезду из которых необходимо пройти обсервацию, рассказали о том, как планируют изменить процесс обучения в школах и какие нововведения будут на проведение общественных мероприятий. Об этом в интервью Delfi рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. 

Как отмечает премьер-министр, во время начала учебного года в школах в обычном режиме планируют обеспечить начальное и основное обучение.

"Ведется работа, приоритет - контактное обучение в начальных классах и в основной школе. Дети могут сами о себе позаботиться, они лучше умеют работать с технологиями, могут оставаться одни дома, а оставляя дома маленьких детей, мы доводим до проблем и на рынке труда", - сказал Сквернялис.

Премьер отмечает, что ношение масок не является н обязательным ни запрещенным. По словам главы литовского парламента, если ситуация изменится, могут обсудить их обязательное ношение в местах большого скопления людей, например, в общественном транспорте

Также власти раздумывают о том, как осенью будут проводиться мероприятия. Количество участников регламентировать не планируют, однако хотят установить правила ношения масок и перчаток во время мероприятий, возможно, соблюдение дистанции.

Премьер-министр надеется, что осенью снова не придется вводить такой жесткий карантин, который был во время первой волны пандемии.

"Если условия этого потребуют, то все возможно. Но не хочется в это верить. Мы утвердили стратегию, говорим о контроле вспышек, отдельных групп общества", - сказал премьер.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет открыть школы осенью в обычном режиме, несмотря на 3 млн больных коронавирусом. 

Больше новостей о: Литва Обучение Обучение в школах Коронавирус в Литве

Литва внесла Украину в список стран, граждане кото...
К дистанционному обучению с сентября Украина не го...
По сменам и частично онлайн. В Минобразования расс...
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до ко...
В Украине легализовали игорный бизнес
В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и ресторанам запрещено работать ночью
Новости
Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые 11:34
Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 14 июля 11:34
Пальчевский выходит во второй тур на выборах мэра Киева, - опрос 11:31
Иран считает, что самолет МАУ сбили из-за человеческой ошибки. В МИД не согласны и требуют уголовного расследования 11:30
В Украине легализовали игорный бизнес 11:26
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok