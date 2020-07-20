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20 июля 2020, понедельник, 14:50 30
Силовые структуры 2020-07-20T14:50:16+03:00
Українські Новини
За что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора"

За что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора"

Кира Молчанова
Польша, Укравтодор, НАБУ, САП, Славомир Новак
Славомир Новак. Фото: static.espreso.tv
Славомир Новак. Фото: static.espreso.tv

Сегодня в Польше по обвинению в коррупции задержали Словамира Новака, который ранее был исполняющим обязанности руководителя "Укравтодора". На то время он получал больше, чем польский премьер-министр. Польские СМИ сообщают, что именно по поводу работы Новака в "Укравтодоре" открыто уголовное дело. Следственные действия ведутся и в Украине.

По сообщению Центрального антикоррупционного бюро, в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действующих в рамках организованной преступной группы.

Среди задержанных оказался Славомир Н. - "бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший начальник Национальной автомобильной дорожной службы Украины (Укравтодор)".

Кроме Новака задержали бизнесмена из Гданьска, президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту, а также бывшего военного Дариуша Завадку.

Как пишет польское издание Polish News, Новака задержали за поеступления, совершенные на территории Украины.

"После того, как Славомир Н. был доставлен в районную прокуратуру в Варшаве, ему предъявили шесть обвинений, связанных с периодом, когда он руководил Украинской государственной автомобильной службой - Укравтодор", - пишет издание.

В украинском НАБУ тоже сделали заявление на этот счет:

"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства" - говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

В "Укравтодоре" подтвердили, что у них действительно проводят обыски и заявили, что они касаются периода с 2016 по октябрь 2019 года.

Как сообщало издание "Страна", возглавлявший дорожное ведомство в 2016-2019 годах Новак в Польше был фигурантом коррупционных скандалов и с поста министра транспорта в Польше ушел после претензий прокуратуры о недостоверном декларировании.

Новак подал пять деклараций, в которых не указал часы Ulysse Nardin - их стоимость составляла 20 тысяч злотых. Обязательная сумма для декларирования - от 10 тысяч. После этого министр написал заявление об уходе, и президент Бронислав Коморовский принял отставку.

Пресса рассказывала, что у министра целая коллекция часов, которые он в декларацию не вносил.

Но этим дело не кончилось. На следующий год суд выписал Новаку штраф за утаенные от общества часы и дал ему условный срок с испытательным сроком на год.

Кроме того, в 2014 году Новак стал фигурантом кассетного скандала после того, как издание Wprost опубликовало записи разговоров польских политиков, где Новак обсуждает проверку бизнеса своей жены.

В 2016 году Новак возглавил дорожное ведомство в Украине, где журналисты отмечали его зарплату, которой нет ни у одного польского министра. А в сентябре 2019 года НАЗК уличило Новака в декларировании недостоверных сведений за 2017 год. Претензии вызвал автомобиль Volvo V40, который вероятно был куплен дороже, чем указано в декларации.

Пока неизвестно, с чем именно связано текущее следствие по Новаку. Однако уже известно, что обыски прошли в офисе нового главы "Укравтдора" - ставленника Офиса президента Александру Кубракову. Он занимается проектом Зеленского "Большое строительство".

Как сообщали Українськi Новини, бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.

Ранее на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше.

Также Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

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