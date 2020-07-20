Новак получал неправомерные выгоды на территории Польши, - НАБУ

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, которого задержали в Польше, получал неправомерные выгоды на территории Польши за преступные действия на территории Украины. Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают Українськi Новини. По его словам, в рамках дела проводится около 50 обысков. К ответственности привлекаются 4 человека. "Преступные действия начинались в Украине, а предмет неправомерной выгоды получался на территории другого государства (Польши)", - сказал он. По его словам, преступные действия касаются ремонта дорог в Украине. Анализируется сумма тендеров на 270 млн евро. Как сообщали Українськi Новини, бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции. Ранее на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше. Также Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможной коррупции бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.