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20 липня 2020, понеділок, 14:50 14
Силові структури 2020-07-20T16:30:03+03:00
Українські Новини
За що у Польщі затримали колишнього голову "Укравтодору"

За що у Польщі затримали колишнього голову "Укравтодору"

Кира Молчанова
Укравтодор, Славомір Новак, затримання
Славомір Новак. Фото: static.espreso.tv
Славомір Новак. Фото: static.espreso.tv

Колишнього виконуючого обов'язки керівника Словаміра Новака "Укравтодору" сьогодні, 20 липня, затримали в Польщі за звинуваченням у корупції. На час, коли він очолював "Укравтодор", Новак заробляв більше, ніж польський прем'єр-міністр. Польські ЗМІ повідомляють, що саме з приводу роботи Новака в "Укравтодорі" відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії проводяться і в Україні.

За повідомленням Центрального антикорупційного бюро, у Гданську затримали трьох осіб, підозрюваних у корупції та діючих у рамках організованої злочинної групи.

Серед затриманих виявився Славомір Новак. - "колишній член польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній начальник Національної дорожньої автомобільної служби України (Укравтодор)".

Крім Новака затримали бізнесмена з Гданська, президента Польсько-української господарської палати Яцека Піхоту, а також колишнього військового Даріуша Завадку.

Як пише польське видання Polish News, Новака затримали за злочини, вчинені на території України.

"Після того, як Славомір Н. був доставлений в районну прокуратуру у Варшаві, йому пред'явлено шість звинувачень, пов'язаних з періодом, коли він керував Українською державною автомобільною службою - Укравтодор", - пише видання.

В українському НАБУ теж зробили щодо цього заяву:

"НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) і Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства" - йдеться в повідомленні антикорупційного відомства.

В "Укравтодорі" підтвердили, що у них дійсно проводять обшуки і заявили, що вони стосуються періоду з 2016 по жовтень 2019 року.

Як повідомляло видання "Страна", Новак, який очолював дорожнє відомство в 2016-2019 роках, в Польщі був фігурантом корупційних скандалів і з посади міністра транспорту Польщі пішов після претензій прокуратури про недостовірне декларування.

Новак подав п'ять декларацій, в яких не вказав годинник Ulysse Nardin - його вартість становила 20 тисяч злотих. Обов'язкова сума для декларування - від 10 тисяч. Після цього міністр написав заяву про звільнення, і президент Броніслав Коморовський прийняв відставку.

Преса розповідала, що у міністра ціла колекція годинників, які він в декларацію не вносив.

Але цим справа не скінчилася. Наступного року суд виписав Новаку штраф за прихований від суспільства годинник і дав йому умовний термін покарання з випробувальним терміном на рік.

Крім того, в 2014 році Новак став фігурантом касетного скандалу після того, як видання Wprost опублікувало записи розмов польських політиків, де Новак обговорює перевірку бізнесу своєї дружини.

В 2016 році Новак очолив дорожнє відомство в Україні, де журналісти показали його зарплату, якої немає ні у одного польського міністра. А у вересні 2019 року НАЗК викрило Новака в декларуванні недостовірних відомостей за 2017 рік. Претензії викликав автомобіль Volvo V40, який ймовірно був куплений дорожче, ніж вказано в декларації.

Поки невідомо, з чим саме пов'язане поточне слідство щодо Новака. Проте вже відомо, що обшуки пройшли в офісі нового глави "Укравтдора" - ставленика Офісу президента Олександра Кубракова. Він займається проєктом Зеленського "Велике будівництво".

 

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