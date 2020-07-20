В Польше задержали экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака. Его обвиняют в коррупции

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.

Об этом говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши, передают Українськi Новини.

"Офицеры регионального офиса ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действиях в рамках организованной преступной группы. Среди задержанных Славомир Н. - бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")", - сказано в нем.

Расследование проводится совместно соСпециальной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

25 сентября 2019 правительство уволило его.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.