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  • В Польше задержали экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака. Его обвиняют в коррупции
20 июля 2020, понедельник, 10:07 93
Политика 2020-07-20T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Польше задержали экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака. Его обвиняют в коррупции

В Польше задержали экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака. Его обвиняют в коррупции

Кира Молчанова
Польша, Коррупция, Укравтодор, Славомир Новак
Славомир Новак. Фото: Українське Фото
Славомир Новак. Фото: Українське Фото

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.

Об этом говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши, передают Українськi Новини.

"Офицеры регионального офиса ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действиях в рамках организованной преступной группы. Среди задержанных Славомир Н. - бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")", - сказано в нем.

Расследование проводится совместно соСпециальной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

25 сентября 2019 правительство уволило его.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.

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