В Польше задержали экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака. Его обвиняют в коррупции

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши, передают Українськi Новини. "Офицеры регионального офиса ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действиях в рамках организованной преступной группы. Среди задержанных Славомир Н. - бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")", - сказано в нем. Расследование проводится совместно соСпециальной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины. Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. 25 сентября 2019 правительство уволило его. Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше. В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.