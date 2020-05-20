Мендель рассказал, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского

На пресс-конференцию Президента Владимира Зеленского было аккредитовано около 70 СМИ по принципу рейтинговости и отличных друг от друга позиций в то время, как журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, передают Українськi Новини.

"Во-первых - самые рейтинговые СМИ. Во-вторых, мы смотрели, чтобы были разные идеологические платформы, медиа с разными позициями об одних и тех же событиях в стране. В-третьих, мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают действительно рейтинговую динамику", - сказала она.

По ее словам, именно этим принципам относительно освещения работы глав государств, Президентов и премьер-министров, работают в США и Великобритании.

Всего на пресс-конференцию Зеленского аккредитовал около 70 СМИ, а за 4 часа он успел ответить на вопросы только около 15 журналистов.

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Українські Новини вели текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского, которая состоялась к первой годовщине его президентства.

Кроме того, можете посмотреть полное видео пресс-конференции Зеленского, которая состоялась 20 мая в Мариинском парке.