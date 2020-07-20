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20 липня 2020, понеділок, 13:18 20
Судова влада 2020-07-20T14:30:02+03:00
Українські Новини
Новак отримував неправомірну вигоду на території Польщі за злочинні дії в Україні, — НАБУ

Новак отримував неправомірну вигоду на території Польщі за злочинні дії в Україні, — НАБУ

Анна Рудык
Укравтодор, НАБУ, Артем Ситник, Корупція, Розслідування, Славомір Новак, затримання Новака
Славомір Новак
Славомір Новак

Колишній виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак, якого затримали в Польщі, отримував неправомірну вигоду на території Польщі за злочинні дії на території України.

Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські Новини.

З його слів, в рамках справи проводиться близько 50 обшуків.

До відповідальності притягуються 4 людини.

"Злочинні дії починалися в Україні, а предмет неправомірної вигоди виходив на території іншої держави (Польщі)", — сказав він.

З його слів, злочинні дії стосуються ремонту доріг в Україні.

Аналізується сума тендерів на 270 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака затримано у Польщі за підозрою в корупції.

Раніше на посту глави "Укравтодору" Новак заробляв більше, ніж міністром в Польщі.

Також Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в Києві та Львові у справі про ймовірну корупцію колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славоміра Новака.

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