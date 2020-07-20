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20 июля 2020, понедельник, 13:10 2331
Финансы 2020-07-20T13:45:02+03:00
Українські Новини
От 70 до 40 гривен за килограмм. Как менялись цены на черешню в июле

От 70 до 40 гривен за килограмм. Как менялись цены на черешню в июле

Кира Молчанова
Цены, Лук, УКАБ, цены на лук, Оптовые цены, цены на черешни
Черешня. Фото: Pixabay
Черешня. Фото: Pixabay

В то время, как цены на яблоки нового урожая падают, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" констатировала, что, по состоянию на 17 июля оптовые цены на черешню выросли в 2 раза до 70 гривен/кг, а на лук -снизились на 20% до 4 гривен/кг по сравнению с началом месяца (1-3 июля).

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Цены на черешню продолжают расти, на этой неделе цена была на уровне 70 гривен/кг, что почти в 2 раза дороже, чем 2 недели назад - 40 гривен/кг. Но это и не удивительно, ведь сезон черешни почти подошел к концу", - сказал он.

В то же время за последние 2 недели абрикосы подешевели на 20% до 20 гривен/кг, а средняя цена на сливу колеблется в этот период в пределах 40-50 гривен/кг и на данный момент составляет 50 гривен/кг.

По словам Колодяжного, цены на персики остаются на уровне прошлой недели (6-10 июля) - 35 гривен/кг, что в свою очередь на 16,7% дороже, чем это было 2 недели назад.

Кроме того, средняя цена на молодой картофель осталась на уровне прошлой недели - 7 гривен/кг, в то время как цены на лук снизились на 20% до 4 гривен/кг по сравнению с началом месяца.

Отмечается, что на рынке моркови ситуация последние 2 недели относительно стабильная - по состоянию на 17 июля стоимость овоща составила 9 гривен/кг против 8 гривен/кг неделю назад и 9 гривен/кг 2 недели назад.

Также средняя цена на помидоры несколько повысилась с 23 гривен/кг до 25 гривен/кг за указанный период в связи с уменьшением предложения тепличных помидоров на рынке.

Колодяжный отметил, что в ближайшее время цены стабилизируются, поскольку уже совсем скоро начнут появляться грунтовые помидоры.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на рынке огурцов - на данный момент огурцы стоят в среднем 22 гривны/кг, неделю назад - 21 гривна/кг, 2 недели назад - 14 гривен/кг.

В целом, как уточнил Колодяжный, закупочные (оптовые) цены на рынке плодоовощной продукции демонстрируют разнонаправленную динамику, что в свою очередь связано с межсезонностью сбора урожая (уменьшением предложения тепличных овощей и стартом сбора урожая грунтовой продукции).

Как сообщали Українськi Новини, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что майские заморозки, которые фиксировались в Украине, не представляют угрозы для посевов зерновых культур, однако повредили овощи, в том числе картофель, в западных областях.

Стоимость помидор на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.

Цены на картофель за прошедшую неделю снизилась, а морковь, наоборот, подорожала.

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