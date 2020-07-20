Від 70 до 40 гривень за кілограм. Як змінювалися ціни на черешню в липні

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" повідомила, що в п'ятницю, 17 липня, оптові ціни на черешню зросли в 2 рази до 70 гривень\/кг, однак знизилися ціни на цибулю на 20% до 4 гривень\/кг у порівнянні з початком місяця (1-3 липня). Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний. "Ціни на черешню продовжують зростати, на цьому тижні ціна була на рівні 70 гривень\/кг, що майже в 2 рази дорожче, ніж 2 тижні тому - 40 гривень\/кг. Але це і не дивно, адже сезон черешні майже підійшов до кінця", - сказав він. Водночас за останні 2 тижні абрикоси подешевшали на 20% до 20 гривень\/кг, а середня ціна на сливу коливається в цей період в межах 40-50 гривень\/кг і наразі становить 50 гривень\/кг. За словами Колодяжного, ціни на персики залишаються на рівні минулого тижня (6-10 липня) - 35 гривень\/кг, що в свою чергу на 16,7% дорожче, ніж це було 2 тижні тому. Крім того, середня ціна на молоду картоплю залишилася на рівні минулого тижня - 7 гривень\/кг, у той час як ціни на цибулю знизилися на 20% до 4 гривень\/кг у порівнянні з початком місяця. Наголошується, що на ринку моркви ситуація в останні 2 тижні відносно стабільна - станом на 17 липня вартість овоча склала 9 гривень\/кг проти 8 гривень\/кг тиждень тому і 9 гривень\/кг 2 тижні тому. Також середня ціна на помідори дещо підвищилася з 23 гривень\/кг до 25 гривень\/кг за вказаний період в зв'язку з зменшенням пропозиції тепличних помідорів на ринку. Колодяжний зазначив, що найближчим часом ціни стабілізуються, оскільки вже зовсім скоро почнуть з'являтися грунтові помідори. За його словами, аналогічна ситуація спостерігається на ринку огірків - на даний момент огірки коштують в середньому 22 гривні\/кг, тиждень тому - 21 гривня\/кг, 2 тижні тому - 14 гривень\/кг В цілому, як уточнив Колодяжний, закупівельні (оптові) ціни на ринку плодоовочевої продукції демонструють різноспрямовану динаміку, що в свою чергу пов'язано з міжсезонністю збору врожаю (зменшенням пропозиції тепличних овочів і стартом збору врожаю ґрунтової продукції). Як повідомляли Українські Новини, вартість помідорів на півдні України знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче, ніж ціни на огірки. Також вартість кавунів на ринку почала різко знижуватися, але вони ще дорожчі, ніж в середині липня 2019 року.