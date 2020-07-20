Від 70 до 40 гривень за кілограм. Як змінювалися ціни на черешню в липні

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" повідомила, що в п'ятницю, 17 липня, оптові ціни на черешню зросли в 2 рази до 70 гривень/кг, однак знизилися ціни на цибулю на 20% до 4 гривень/кг у порівнянні з початком місяця (1-3 липня).

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Ціни на черешню продовжують зростати, на цьому тижні ціна була на рівні 70 гривень/кг, що майже в 2 рази дорожче, ніж 2 тижні тому - 40 гривень/кг. Але це і не дивно, адже сезон черешні майже підійшов до кінця", - сказав він.

Водночас за останні 2 тижні абрикоси подешевшали на 20% до 20 гривень/кг, а середня ціна на сливу коливається в цей період в межах 40-50 гривень/кг і наразі становить 50 гривень/кг.

За словами Колодяжного, ціни на персики залишаються на рівні минулого тижня (6-10 липня) - 35 гривень/кг, що в свою чергу на 16,7% дорожче, ніж це було 2 тижні тому.

Крім того, середня ціна на молоду картоплю залишилася на рівні минулого тижня - 7 гривень/кг, у той час як ціни на цибулю знизилися на 20% до 4 гривень/кг у порівнянні з початком місяця.

Наголошується, що на ринку моркви ситуація в останні 2 тижні відносно стабільна - станом на 17 липня вартість овоча склала 9 гривень/кг проти 8 гривень/кг тиждень тому і 9 гривень/кг 2 тижні тому.

Також середня ціна на помідори дещо підвищилася з 23 гривень/кг до 25 гривень/кг за вказаний період в зв'язку з зменшенням пропозиції тепличних помідорів на ринку.

Колодяжний зазначив, що найближчим часом ціни стабілізуються, оскільки вже зовсім скоро почнуть з'являтися грунтові помідори.

За його словами, аналогічна ситуація спостерігається на ринку огірків - на даний момент огірки коштують в середньому 22 гривні/кг, тиждень тому - 21 гривня/кг, 2 тижні тому - 14 гривень/кг

В цілому, як уточнив Колодяжний, закупівельні (оптові) ціни на ринку плодоовочевої продукції демонструють різноспрямовану динаміку, що в свою чергу пов'язано з міжсезонністю збору врожаю (зменшенням пропозиції тепличних овочів і стартом збору врожаю ґрунтової продукції).

Як повідомляли Українські Новини, вартість помідорів на півдні України знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче, ніж ціни на огірки.

Також вартість кавунів на ринку почала різко знижуватися, але вони ще дорожчі, ніж в середині липня 2019 року.