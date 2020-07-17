Украинские фермеры резко снизили цены на арбуз. По чем продают ягоду

В то время, как на Юге страны цены на помидоры дешевле, чем на огурцы, стоимость арбузов на рынке начали резко снижаются, но дороже, чем в середине июля 2019 года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передают Українські Новини.

Как сообщает издание, за предыдущую неделю украинские фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Стоимость ягоды снизили из-за сезонного увеличения предложения, тогда как спрос как на внутреннем рынке, так и стороны экспортеров остается довольно сдержанным.

"В сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг)", – говорится в сообщении.

Несмотря на снижение цен, арбузы все равно на рынке дороже в среднем на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты объясняют высокие цены тем, что в Украине значительно снизилось производство арбузов. Кроме того, фермеры были вынуждены пересевать средние и поздние сорта арбузов, поскольку насаждения пострадали из-за града.

Ранее Українські Новини сообщали, на рынке самым дешевым фруктом из доступных оказался банан. Средняя розничная цена на банан в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 грн/кг.

Стоимость ранних яблок фермеры установили на уровне 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), что в среднем почти в 2 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.