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17 июля 2020, пятница, 06:30 949
Финансы 2020-07-17T06:30:01+03:00
Українські Новини
Украинские фермеры резко снизили цены на арбуз. По чем продают ягоду

Украинские фермеры резко снизили цены на арбуз. По чем продают ягоду

Ирина Николенко
Арбуз, Арбузы, Цены на продукты, продуктовый рынок, урожай 2020
Арбуз. Фото: pixabay
Арбуз. Фото: pixabay

В то время, как на Юге страны цены на помидоры дешевле, чем на огурцы, стоимость арбузов на рынке начали резко снижаются, но дороже, чем в середине июля 2019 года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передают Українські Новини.

Как сообщает издание, за предыдущую неделю украинские фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Стоимость ягоды снизили из-за сезонного увеличения предложения, тогда как спрос как на внутреннем рынке, так и стороны экспортеров остается довольно сдержанным.

"В сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг)", – говорится в сообщении.

Несмотря на снижение цен, арбузы все равно на рынке дороже в среднем на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты объясняют высокие цены тем, что в Украине значительно снизилось производство арбузов. Кроме того, фермеры были вынуждены пересевать средние и поздние сорта арбузов, поскольку насаждения пострадали из-за града.

Ранее Українські Новини сообщали, на рынке самым дешевым фруктом из доступных оказался банан. Средняя розничная цена на банан в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 грн/кг.

Стоимость ранних яблок фермеры установили на уровне 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), что в среднем почти в 2 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

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