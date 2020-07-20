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20 июля 2020, понедельник, 11:42 126
Финансы 2020-07-20T13:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке продолжает существенно дорожать

Доллар на межбанке продолжает существенно дорожать

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Доллар, Межбанк, Котировки
Доллар продолжает дорожать
Доллар продолжает дорожать

В то время как НБУ понизил курс гривны, котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли уровня 27,57-27,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"На прошлой неделе НБУ вообще не выходил с интервенциями. На этой неделе все еще ожидают, какой будет политика новоназначенного главы НБУ", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

Представитель банка со 100%-м иностранным капиталом сообщил, что все ожидают действий Нацбанка чтоб спрогнозировать дальнейший тренд на валютном рынке.

Банкиры сообщили, что если НБУ не будет выходить на межбанк, то доллар может продолжить дорожать.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 17 коп. в пятницу снизился на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Кроме того, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

 

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