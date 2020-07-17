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17 июля 2020, пятница, 10:48 24
Экономика 2020-07-17T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро перед выходными взлетели в цене. Курс валют на 17 июля

Доллар и евро перед выходными взлетели в цене. Курс валют на 17 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,97 коп. до 30,6764 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,39 коп. до 31,2752 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,1564 27,4561 30,6764 31,2752 3,34 3,92
Максимальный 27,3000 27,7000 30,9300 31,5500 3,76 5,00
Минимальный 26,9500 27,3400 30,1000 30,9900 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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