В Киеве за сутки снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 18 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 87 человек до 6 884, новые случаи смерти зафиксированы не были.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков. На сегодня в столице уже 6 884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.



Заболели 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет.



Также заболели 39 мужчин в возрасте от 19 до 62 лет и 4 мальчика - от 1 до 16 лет.



В больницы столицы госпитализированы 13 человек, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 6 человек, всего выздоровели 2 366 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском - 18, в Печерском - 14, в Днепровском районах - 11 случаев.

Коронавирус в Киеве по районам. Инфографика: Facebook/Виталий Кличко

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля по сравнению с предыдущими сутками в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на 108 человек до 6 797, умерших - на 2 до 128.

Кроме того, в Украине снизилось число заболевших коронавирусом за сутки.



