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19 июля 2020, воскресенье, 15:20 134
Общество 2020-07-19T15:30:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снизилось, госпитализировали шесть больных

Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снизилось, госпитализировали шесть больных

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Киеве 18 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 87 человек, в Киевской области 18 июля их количество по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 271.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 19 июля 2020 на 10:00 официально подтвержден 3 271 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 275 детей и у 579 медицинских работников... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 59 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки сообщения о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступали", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 6 человек госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 44 человека, в том числе 1 ребенок.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 687 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 41 сообщение.

Установлено медицинское наблюдение за 11 674 контактными лицами.

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Как сообщали Українськi Новини, 17 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 45 человек до 3 229.

Ранее, 16 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 40 человек до 3 184.

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