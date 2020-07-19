В Украине снизилось число заболевших коронавирусом за сутки. Всего 58,8 тыс. заболевших

18 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 731 до 58 842, количество умерших от заболевания - на 8 человек до 1 485 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 13,7%, количество новых летальных случаев - в 2,6 раза.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



Согласно ему, по состоянию на утро 19 июля в Украине зарегистрировано 58 842 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 485 летальных, 30 879 пациентов выздоровели.



За сутки зафиксирован 731 новый случай, выздоровели 354 человека, умерли 8 человек.



Количество новых случаев заболевания 18 июля составило 1,3% от общего количества заболевших на 17 июля.



За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (8 000), в Киеве (6 884) и Черновицкой области (5 311).



В Ривненской области зафиксировано 5 082 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 354 случая, в Ивано-Франковской - 3 464, в Киевской - 3 271, в Волынской - 3 251, в Харьковской - 3 014, в Одесской - 2 532, в Тернопольской - 2 430, в Винницкой - 2 299, в Житомирской - 1 593, в Днепропетровской - 1 207 случаев.



980 случаев выявлены в Хмельницкой области, 833 случая - в Черкасской, 792 случая - в Донецкой, 681 случай - в Кировоградской, 669 случаев - в Запорожской, 642 случая - в Черниговской, 513 случаев - в Николаевской, 370 случаев - в Сумской, 351 случай - в Полтавской, 213 случаев - в Херсонской и 106 случаев - в Луганской областях.

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