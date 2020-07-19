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19 июля 2020, воскресенье, 22:02 1058
Общество 2020-07-19T23:00:02+03:00
Українські Новини
На Западной Украине снова поднимется уровень воды в трех реках: ГосЧС предупредил о затоплениях

На Западной Украине снова поднимется уровень воды в трех реках: ГосЧС предупредил о затоплениях

Ольга Фандорина
Наводнение, Паводок, ГосЧС, наводнение на западе Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о повышении уровня воды в реках Днестр, Сян и Прут в западных областях с 19 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в течение второй половины дня 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области будет незначительное повышение уровня воды на 0,3-0,8 м, а также возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах, и образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м, возможен выход воды на отдельных участках.

Также в указанный период на реке Припять в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах.

20-21 июля в связи с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Прут и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вследствие ухудшения погодных условий в западных регионах уничтожено 120 мостов.

Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении. 

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