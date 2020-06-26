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26 июня 2020, пятница, 11:49 725
Силовые структуры 2020-06-26T12:15:27+03:00
Українські Новини
Вероятной причиной наводнения на Западе стала вырубка леса, – прокуратура

Вероятной причиной наводнения на Западе стала вырубка леса, – прокуратура

Ирина Николенко
Генпрокуратура Украины, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, наводнение в Украине, наводнение на западе Украины
Наводнение на Прикарпатье. Фото: Курс
Наводнение на Прикарпатье. Фото: Курс

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам СБУ начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины).

В сообщении отмечается, что в июне 2020 году на территории Прикарпатья выпала сверхурочная количество осадков, в результате чего погибли 3 человека. Также подтоплены более 10 тысяч жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мер по охране окружающей природной среды должностными лицами", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу СБУ в области.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

Из-за наводнения на западе страны подтоплены 187 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. В Ивано-Франковской области пострадал 161 населенный пункт, в Черновицкой — 15, во Львовской — 8.

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