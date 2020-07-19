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19 июля 2020, воскресенье, 21:41 298
Общество 2020-07-19T21:42:39+03:00
Українські Новини
Завтра в Киеве ограничат движение из-за визита Президента Швейцарии

Завтра в Киеве ограничат движение из-за визита Президента Швейцарии

Ольга Фандорина
визит президента, Ограничение движения, Перекрытие дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Управление государственной охраны заявляет о возможных ограничениях дорожного движения в Киеве на отдельных участках улиц Дарницкого, Печерского, Шевченковского, Подольского, Днепровского районов, а также на Бориспольском шоссе в связи с визитом Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину 20-23 июля.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденным указом Президента от 22 августа 2002 года №746, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом Президента от 3 октября 2006 №815 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение иностранной делегации на территории Украины во время визита 20-23 июля.

Как сообщали Українські Новини, на Южном мосту до конца лета ограничат движение.

Также в Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. 

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