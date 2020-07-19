Завтра у Києві обмежать рух через візиту Президента Швейцарії

Управління державної охорони заявляє про обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Дарницького, Печерського, Шевченківського, Подільського, Дніпровського районів, а також на Бориспільському шосе у зв'язку з візитом Президента Швейцарії Симонетта сайті заборонена в Україну 20-23 липня.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положенням про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом Президента від 22 серпня 2002 року №746, глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами у відповідності з указом Президента від 3 жовтня 2006 року №815 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду особи, стосовно якої здійснюється державна охорона" буде забезпечувати безпеку і надавати супровід іноземної делегації на території України під час візиту 20-23 липня.

Як повідомляли Українські Новини, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух.

Також у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів і Верховна Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.