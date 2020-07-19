подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны
19 июля 2020, воскресенье, 20:22 1494
Политика 2020-07-19T20:23:22+03:00
Українські Новини
Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны

Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны

Ольга Фандорина
Затонувший корабль, Загрязнение моря, Танкер Делфи
Танкер Delfi
Танкер Delfi

Сегодня, 19 июля, в Одессе не стали поднимать затонувший танкер "Delfi" из-за того, что он слишком тяжелый. Водолазы сначала  попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого - Smart Marine Concept - участвует в операции.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - написал он в Facebook.

Ранее Українські Новини сообщали, в ноябре 2019 года под Одессой потерпел бедствие танкер "Делфи", его сорвало с якоря и отнесло в море.

Около затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировали загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

Больше новостей о: Затонувший корабль Загрязнение моря Танкер Делфи

В "скорой помощи" Бердянска вспышка коронавируса: заболели десять медиков
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снизилось, госпитализировали шесть больных
Новости
Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны 20:22
Главред издания "Цензор.нет" Бутусов заболел коронавирусом 19:14
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В "скорой помощи" Бердянска вспышка коронавируса: заболели десять медиков 17:42
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат 05:30 Инфографика
В "скорой помощи" Бердянска вспышка коронавируса: заболели десять медиков 17:42
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат 05:30 Инфографика
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк 12:41
Нарушил закон - уходи с поста: петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса 16:29
больше новостей
Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны: украинцы могут ездить в Египет, Болгарию и Чехию без двухнедельной самоизоляции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok