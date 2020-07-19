Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны

Сегодня, 19 июля, в Одессе не стали поднимать затонувший танкер "Delfi" из-за того, что он слишком тяжелый. Водолазы сначала попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого - Smart Marine Concept - участвует в операции.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - написал он в Facebook.

Ранее Українські Новини сообщали, в ноябре 2019 года под Одессой потерпел бедствие танкер "Делфи", его сорвало с якоря и отнесло в море.

Около затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировали загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".