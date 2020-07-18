В Одессе не смогли поднять танкер "Делфи": утонул трос

В то время, как В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи", его не смогли поднять из-за того, что трос упал в воду и утонул. Об этом сообщает издание "Таймер", передают Українські Новини.

В Одессе начали операцию по подъему танкера Делфи, но неуспешно. Первый трос, который прикрепили к судну, лопнул от нагрузки. После этого, рабочие снова подсоединили к "Делфи" новый трос, но во время транспортировки его второго конца к буксиру, тот утонул.

"Новый трос, который доставили на замену лопнувшему, удалось прикрепить к корпусу Delfi, но при попытке передать его на буксир, трос упал в воду и утонул", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что инцидент произошел в темное время суток. Поэтому операцию перенесли на 19 июля.

"А так как к моменту случившегося уже изрядно стемнело, операцию решили перенести на завтра, 19 июля", – передает издание.

Ранее Українські Новини сообщали, в ноябре 2019 года под Одессой потерпел бедствие танкер "Делфи", его сорвало с якоря и отнесло в море.

Около затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировали загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".