В одесском детском доме вспышка коронавируса: заразились 15 детей

В то время, как в Одессе ужесточили карантин и запретили ночным клубам и ресторанам работать ночью, в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем заразились 15 детей. Об этом сообщает директорка департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Елена Буйневич, передают Українські Новини.

В Одесском детском доме "Жемчужинка" заразились коронавирусом 15 детей и двое взрослых. Сейчас детский дом закрыли на карантин.

Как сообщила Елена Буйневич, после того, как в одного из работников обнаружили коронавирусную инфекцию, всем работникам и воспитанникам заведения провели ПЦР-тестирование. По его результату, коронавирусную обнаружили в 15 детей и одного взрослого.

Ранее Українські Новини сообщали, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Запретили работать заведениям оздоровления и отдыха детей и проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров и находится на улице без документов.

Также в Одессе на пляжах отдыхающие нарушают карантин – ходят без масок и не соблюдают дистанцию.