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16 июля 2020, четверг, 17:21 126
Общество 2020-07-16T17:21:02+03:00
Українські Новини
В одесском детском доме вспышка коронавируса: заразились 15 детей

В одесском детском доме вспышка коронавируса: заразились 15 детей

Ирина Николенко
Одесса, Детский дом, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Одессе ужесточили карантин и запретили ночным клубам и ресторанам работать ночью, в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем заразились 15 детей. Об этом сообщает директорка департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Елена Буйневич, передают Українські Новини.

В Одесском детском доме "Жемчужинка" заразились коронавирусом 15 детей и двое взрослых. Сейчас детский дом закрыли на карантин.  

Как сообщила Елена Буйневич, после того, как в одного из работников обнаружили коронавирусную инфекцию, всем работникам и воспитанникам заведения провели ПЦР-тестирование. По его результату, коронавирусную обнаружили в 15 детей и одного взрослого.

Ранее Українські Новини сообщали, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Запретили работать заведениям оздоровления и отдыха детей и проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров и находится на улице без документов.

Также в Одессе на пляжах отдыхающие нарушают карантин – ходят без масок и не соблюдают дистанцию.

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В одесском детском доме вспышка коронавируса: заразились 15 детей
Украина
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