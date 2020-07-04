Выходные в июле: сколько будут отдыхать украинцы

В то время, как в июне украинцы отдыхали на Троицу и День Конституции, в июле праздников или дополнительных выходных не предвидится, поэтому придется работать все будние дни.Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.Итак, в июле 2020: рабочие - 23 дня; выходные - 8 дней. Выходные: 4-5 июля; 11-12 июля; 18-19 июля; 25-26 июля.Праздники в июле 1 июля: День архитектуры Украины 2 июля: День работника налоговой службы Украины 4 июля: День национальной полиции Украины, День судебного эксперта 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины 7 июля: Ивана Купала 11 июля: Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада 12 июля: Всемирный день бортпроводника 18 июля: Международный день Нельсона Манделы 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности 26 июля: День флота Украины, День работников торговли 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста 30 июля-3 августа: Курбан-байрам 31 июля: День системного администратора Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь. Кроме того, синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца.