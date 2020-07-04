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04 июля 2020, суббота, 07:35 1108
Жизнь 2020-07-04T08:15:01+03:00
Українські Новини
Выходные в июле: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в июле: сколько будут отдыхать украинцы

Валерия Драгомирова
Выходные, Лето, Выходные в июле
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как в июне украинцы отдыхали на Троицу и День Конституции, в июле праздников или дополнительных выходных не предвидится, поэтому придется работать все будние дни.

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.

Итак, в июле 2020: рабочие - 23 дня; выходные - 8 дней.

Выходные: 4-5 июля; 11-12 июля; 18-19 июля; 25-26 июля.

Праздники в июле

  • 1 июля: День архитектуры Украины
  • 2 июля: День работника налоговой службы Украины
  • 4 июля: День национальной полиции Украины, День судебного эксперта
  • 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля: Ивана Купала 
  • 11 июля: Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
  • 12 июля: Всемирный день бортпроводника
  • 18 июля: Международный день Нельсона Манделы
  • 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 26 июля: День флота Украины, День работников торговли
  • 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста 
  • 30 июля-3 августа: Курбан-байрам
  • 31 июля: День системного администратора


Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь

Кроме того, синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца



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