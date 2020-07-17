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17 июля 2020, пятница, 14:45 10
Силовые структуры 2020-07-17T14:46:20+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики третий день не дают проводить поиски раненого украинского военного, - СЦКК

На Донбассе боевики третий день не дают проводить поиски раненого украинского военного, - СЦКК

Анна Рудык
СЦКК, ООС, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего возле Зайцево Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево", - сказано в нем.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации раненого защитника.

"УС СЦКК в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты", - говорится в сообщении.

УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе в бою ранены четверо украинских военных.

Ранее на Донбассе боевики обстреляли поселок, уничтожены двое оккупантов.

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