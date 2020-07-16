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16 июля 2020, четверг, 15:48 1063
Силовые структуры 2020-07-16T16:30:13+03:00
Українські Новини
Тело погибшего военного медика до сих пор не передали Украине

Тело погибшего военного медика до сих пор не передали Украине

Ольга Фандорина
Военные, война на Донбассе, ООС, смерть над Донбассе
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Украине до сих пор не передали тело погибшего под Зайцево Донецкой области военного медика. Но уже получены гарантии безопасности для поиска военного, который был ранен 13 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела погибшего военного медика Николая Илина. Кроме того, по инициативе украинской стороны от мониторинговой миссии ОБСЕ получены гарантии режима "Тишина" для поиска третьего военнослужащего. Поиски начались в 12:00.

Также сообщается, что украинской стороне передали тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, который первым погиб в районе Зайцево 13 июля. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального Храма.

Как сообщали Українські Новини, боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены.

Также боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован.

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